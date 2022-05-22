Два мирных жителя пострадали от обстрела ВСУ в Старомихайловке ДНР

Украинские боевики обстреляли село Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших мирных жителях: мужчине и женщине 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка по адресу: улица Артема, 24», — говорится в сообщении.

Со стороны населенного пункта Красногоровка в 23:50 21 мая было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Белозерка Херсонской области, три человека погибли, 10 ранено. Обстреливая мирное население, ВСУ отыгрываются за поражение в Мариуполе и на всех фронтах, считают в администрации региона.