НМ ДНР сообщила об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ

С начала суток украинские силовики выпустили по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 140 снарядов и мин. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР, его привело РИА «Новости».

«С начала текущих суток противник выпустил более 140 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы шесть населенных пунктов республики», — говорится в сообщении ведомства.

В Народной милиции добавили, что в результате обстрелов повреждено получило одно домостроение, а также футбольное поле.

Ранее Народная милиция ДНР привела информацию о потерях за прошедшую неделю. По имеющимся данным, погибли 27 военнослужащих, еще 120 получили ранения. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил соболезнования родным и близким погибших.