ВСУ обстреляли Белозерку в Херсонской области

Обстрелы мирного населения со стороны Украины продолжаются, в результате удара по поселку Белозерка Херсонской области погибли три человека, 10 ранено. Такие предварительные данные сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния», — говорится в сообщении военно-гражданской администрации.

Информацию о разрешениях и пострадавших уточняется, говорится в сообщении.

За текущие сутки ВСУ выпустили по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 140 снарядов и мин. Противник обстреливает города и поселки из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.