Мир 05 апреля 2024, 00:15 «Наступление усиливается». На Украине назвали ситуацию в Часовом Яре самой сложной за все время Чаус: самая сложная ситуация за все время боевых действий сложилась в Часов Яре РИА «Новости»

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Обстановка в Часовом Яре в четверг была самой сложной за все время ведения боевых действий из-за усилений наступления со стороны российской армии. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, его слова привело издание «Обозреватель».

«Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается наступление [со стороны ВС РФ], мы это чувствуем», — сказал он.

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Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ использовали почти все дома в центре Часова Яра для боевых задач. В подвалах зданий националисты хранят вооружения, а в спальных районах разместили артиллерийские и зенитные системы. При этом в городе до сих пор остаются мирные жители, вынужденные наблюдать за театром боевых действий.