Спецоперация 06 июня 2023, 16:48 ВСУ начали сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра Шойгу: сооружение позиций на правом берегу Днепра говорит о планах ВСУ перейти к обороне Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военнослужащие начали сооружать оборонительные позиции на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — заявил глава военного ведомства.

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Шойгу также раскрыл подробности попыток контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам министра, российские военнослужащие остановили противника и сорвали его планы.

ВСУ пытались перейти в наступление на разных участках фронта в течение трех суток, отметил глава Минобороны. За эти три дня украинская армия потеряла более 3,5 тысячи военнослужащих, сообщил Шойгу.

Кроме того, противник понес значительные потери в военной технике, в том числе иностранной. Только за один день Вооруженные силы Украины лишились 28 танков.