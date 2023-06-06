Важное 06 июня 2023, 16:28 ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек за три дня контрнаступления Шойгу заявил о ликвидации 3,5 тысячи боевиков ВСУ с начала контрнаступления РИА «Новости»

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Попытка украинских войск перейти в контрнаступление по разным направлениям привела к серьезным потерям как личного состава, так и боевой техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что ни на одном участке проведения специальной военной операции противник успеха не добился.

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«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», — перечислил Шойгу.

Министр добавил, что украинский режим стянул к линии соприкосновения большое количество техники и живой силы. В перый день механизированные бригады противника попытались пойти в атаку по пяти направлениям. На следующий день количество направлений увеличилось до семи.

Но все попытки наступления сорвала группировка российских войск, а солдаты и офицеры в ходе боев проявили мужество и героизм.

Провальным назвал планы командования украинских сил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что силы соседней страны стали расходным материалом для НАТО в борьбе с Россией. По его словам США втянули европейские страны в конфликт под предлогом успеха будущего контрнаступления ВСУ.