Спецоперация 06 июня 2023, 16:34 Проявили мужество и героизм. Шойгу отметил успехи ВС России при срыве наступления ВСУ Шойгу: российские солдаты и офицеры показали героизм, сорвав попытки наступления ВСУ РИА «Новости»

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Солдаты и офицеры ВС России проявили мужество, сорвав попытки наступления частей ВСУ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Особенно отличились в боях, по его словам, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37 и 60-й мотострелковых бригад, сообщил ТАСС.

Говоря о 3-й роте 37-й мотострелковой бригады под командованием лейтенанта Юрия Желанова и майора Владимира Положенцева, Шойгу отметил, что Желанов получил ранение, но смог отвести роту на оборонительные позиции, где военные остановили наступление противника.

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«Необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации», — добавил глава Минобороны.

По его данным, российские летчики применили 50 противотанковых управляемых ракет, уничтожив пять танков и 29 других боевых бронированных машин ВСУ.

«Попытки наступления сорваны. <…> Своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — подчеркнул Шойгу.