Спецоперация 02 мая 2023, 09:31 ВСУ начали чаще использовать артиллерию советского калибра ТАСС: в ЛНР сообщили, что ВСУ начали чаще использовать артиллерию советского калибра Официальный сайт президента Украины

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Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО) стали чаще применять орудия советской 152-миллиметровой артиллерии, а не натовской 155-миллиметровой. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Бывший подполковник отметил, что это происходит сразу на нескольких участках фронта: на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Однако на Херсонском и Запорожском направлениях ситуация противоположная.

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Напомним, Запад продолжает активно поставлять киевскому режиму оружие, а иногда и неисправное. Например, Италия отправила Украине два десятка самоходок, но они не были готовы к бою.

Кроме того, большой запас разной техники — уязвимость армии. Это объяснял в беседе с «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора». Десятки танков и другого оружия необходимо обслуживать, для чего нужны не только знания, но и комплектующие. В итоге нередко военнослужащие Украины оставляли сломанные машины в полях, потому что никак не могли их починить.

Тем не менее киевские власти продолжают просить военную помощь у стран запада.