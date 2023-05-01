Мир 01 мая 2023, 21:22 США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления — Белый дом Белый дом анонсировал передачу США Украине очередного пакета военной помощи Pixabay

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В скором времени США передадут Украине очередной пакет военной помощи, заявил в ходе пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, украинская сторона получила почти все, о чем просила, сообщил ТАСС.

Кирби уточнил, что американские власти предоставили практически все, о чем просила Украина для проведения контрнаступления.

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«Очень скоро вы увидите новые поставки [оружия] от нас», — рассказал представитель Белого дома, но не уточнил сроки передачи вооружений.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление, потому что не располагают ресурсами для этого. Военный напомнил, что около 90% западной техники, поставленной на Украину, уничтожили, а сами украинские военные не в состоянии отражать наносимые ВС России удары. По мнению Макгрегора, положение в зоне спецоперации в НАТО негласно назвали «гиблым делом» для украинской армии — из-за потерь личного состава и техники.