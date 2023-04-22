Эксклюзив 22 апреля 2023, 14:21 «Критическая уязвимость». Центр обслуживания украинских танков будет бесполезен «Голос Мордора»: разнообразие техники на Украине — это критическая уязвимость армии Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Берлин, Варшава и Киев подписали соглашение по созданию на польской территории центра, который будет заниматься обслуживанием и ремонтом танков Leopard 2, задействованных на Украине. Ожидается, что он начнет работу в конце мая. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал над эффективностью этого решения. Эксперт отметил, что выводить танки на территорию других стран затратно, а западные специалисты вряд ли массово поедут на Украину, чтобы чинить вышедшие из строя машины. Кроме того, разнообразие техники ВСУ — это уязвимость для самой армии, причем достаточно критическая.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Мне интересно, как на Украине обслуживается вся номенклатура западной техники, что туда поставляется? Ведь это практически бесчисленное количество машин от производителей из разных стран, с комплектующими, принципиально отличающимися друг от друга.

Сейчас Украина, Германия и Польша договорились создать технический центр по обслуживанию танков Leopard 2, но правда в том, что такие технические центры необходимы для всей западной техники.

Фатальная ошибка

Любые армии мира стремятся унифицировать вооружение: начиная со стандартных калибров и заканчивая как можно меньшим разнообразием техники в разных родах войск.

В свое время СССР столкнулся с проблемой, когда на вооружении одновременно оказались танки Т-64, Т-72 и Т-80. Многие специалисты высказывались, что три модели танков — слишком много, и во многом они были правы.

На вооружении Украины сейчас находятся не три вида танков, а гораздо больше. Кроме них — огромное количество самых разных бронемашин: от легких до тяжелых. В артиллерии тоже нет никакой унификации. И все это надо обслуживать. Нужны квалифицированные техники, хорошо знакомые с этими машинами, и бесчисленное число запчастей.

До поры до времени

Пока все свежее и как-то доведено до ума в странах происхождения — оно, конечно же, ездит и стреляет. Но приходит момент, когда даже совершенная техника требует обслуживания и замены каких-то узлов и элементов. Если этого не сделать — она выходит из строя и становится бесполезной. В принципе, мы уже видели на украинских полях брошенные машины, которые явно не были подбиты.

Понятно, что какой-то ремонт Украина может осуществлять сама, но для того, чтобы обслуживать технику качественно, нужны эксперты, досконально ее знающие. Сомневаюсь, что западные специалисты массово поедут на Украину для обслуживания техники. Вывозить же ее на территорию Польши или Словакии — задача непростая и затратная.

Загнали сами себя в ловушку

Разнообразие техники в ВСУ — это уязвимость, причем достаточно критическая. Это обязательно скажется на боеспособности, особенно в том случае, если начнется активное контрнаступление Украины, в котором техника будет подвергаться повышенным нагрузкам.

Ранее эксперт уже говорил, что у контрнаступления ВСУ нет шансов. Россия уже подготовилась к встрече врага.