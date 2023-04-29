Мир 29 апреля 2023, 18:44 Италия передала Украине неисправные самоходки FT: 20 переданных Украине итальянских САУ M109L не были готовы к бою РИА «Новости»

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Италия передала Украине в рамках военной помощи 20 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, но они оказались не готовы к бою из-за неисправности. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине в этом году, не была готова к бою», — указали в статье.

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Партию техники доставили в зону конфликта на Украине 15 апреля. На установках, которые перевозили на железнодорожном составе, не оказалось опознавательных знаков и номеров. Журналисты издания Corriere della Sera определили эти итальянские САУ как M109L, отметив, что несколько подобных гаубиц уже поступали ВСУ прошлой осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. По его словам, украинские военные смогут оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. При этом успех контрнаступления будет зависеть от поставок оружия Западом.