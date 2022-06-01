В Донбассе ждут окончания восьми лет издевательств. Мирные жители рассказывают о преступлениях «Азова»*, практически у каждой семьи есть своя трагичная история. Тем временем военные ЛДНР — в приподнятом настроении. Они верят в скорую победу и ждут суда над виновными. О том, что сейчас происходит в Донбассе, рассказал активист общественной организации «Молодая Республика», боец интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Микаэль Минасян.

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Беспомощность ВСУ

Я думаю, что вооруженные формирования Украины понимают свою беспомощность, понимают, что у них нет шансов сопротивляться вооруженных силам Донецка и Российской Федерации.

В честном бою они не могут победить, они вынуждены только отступать, сбегать, прячутся за мирными жителями. Почему обстреливают мирные города? Думаю, это беспомощность, желание нанести вред

Для них мы враги. Есть большая разница: жители ДНР, ЛНР, России не испытывают ненависти к жителям Украины, не считая националистов и различных «азовцев»*.

Там же, на Украине, идет пропаганда против нас, то есть там многие военные хотят всех нас уничтожить, поэтому идет целенаправленное уничтожение мирного населения, чтобы нанести вред.

Действовать на Украине быстрее нельзя

Я не военный командир, но вот мое мнение, почему наступление затягивается. Первая причина — скорость наступления увеличивает количество смертей именно наших военнослужащих, то есть, чем быстрее будет наступление, тем больше военных будет умирать.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас идет планомерное освобождение территории Донбасса. Не спеша, с использованием артиллерии, с использованием авиации идет уничтожение укрепрайонов Украины

Восемь лет они очень сильно готовились, баррикадировались, засели в мирных постройках. Сейчас они прячутся за мирными жителями. Такое медленное наступление обусловлено спасением наших военнослужащих и желанием нанести меньше вреда гражданскому населению Украины.

В Донбассе уже решают проблему с водой

По поводу воды: со вчерашнего дня МЧС ДНР совместно с коллегами из России занимаются новым способом получения воды. Люди работают над этим, вопрос пытаются решить. И наши (НМ ДНР — прим. ред.) уже на подходе к Славянску, поэтому, думаю, вода будет.

Не считаю, что это прям какая-то серьезная гуманитарная катастрофа. Пока воды хватает — в тех запасах, в каких людям сейчас ее дают, это нормально.

Наши люди готовы потерпеть, потому что они понимают миссию, которая сейчас идет, понимают, что нужно немножко потерпеть, потому что победа уже близко.

Как ВСУ прикрываются мирными жителями

Никто не знает срока спецоперации. Мы понимаем, что тяжело пробить оборону, которая строилась восемь лет. Также мы понимаем, что сильно нагло и бесчеловечно вооруженные формирования Украины прячутся за мирными жителями. Это одна из самых главных причин, почему так долго выбивали.

Все укрепрайоны были в девятиэтажках, в пятиэтажках. Людей сгоняли вниз, в подвалы. Они там сидели. Тоже самое —с частным сектором. Людей баррикадировали в гараже, в подвале. Дома были заняты нашими противниками

Поэтому мы понимаем, что есть два варианта: либо ускорить спецоперацию, у Российской Федерации есть возможность закончить ее очень быстро, с использованием очень тяжелого выражения, бомбя все на своем пути. Но это негуманно.

Военные ЛДНР верят и ждут победу

Мы новобранцы, поэтому прямо на первую линию обороны мы не попадаем. Мы оказываем поддержку нашим военнослужащим: занимаемся ротациями, другими нюансами, помощью мирному населению на освобожденных территориях. Мы идем за штурмовиками, но постоянно находимся в контакте с военнослужащими.

Все военные нашего подразделения, батальона «Пятнашка» находятся в состоянии приподнятого боевого духа. Они идут, понимая, что это победа. У всех хорошее настроение. Все понимают, что это финал издевательств над жителями Донбасса, которые длились восемь лет

Мирные жители устали, очень устали, это очень тяжело. Все надеются, что, наконец-то, это последний бой — он трудный самый. Люди надеются, верят, что нужно чуть-чуть потерпеть, и эти восьмилетнее издевательство закончится.

Источник фото: РИА «Новости»

«Азовцы»* издевались над мирными жителями

Все истории трагичные. У людей горе, поэтому особо интересных историй, которыми можно было бы поделиться, нет. Жители Донбасса претерпели многие ужасы, издевательства.

Источник фото: РИА «Новости»

Много страшных историй, как «азовцы»* в Мариуполе… Мы общались с мирным населением. Рассказывают, что «азовцы»* творили с мирными жителями. Это очень страшно. Даже не хочется вспоминать. Преступлений масса. Скоро будет трибунал, там поднимут всю информацию. Виновные будут наказаны.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России