Прибывшая в Донбасс из Подмосковья автоцистерна для воды «Доброе дело» останется в ДНР

Автоцистерна, отправленная в Донбасс в рамках подмосковной акции «Доброе дело», останется в регионе. Она необходима, чтобы доставлять питьевую воду во все районы ДНР.

Автоцистерну на 25 тысяч литров передала на баланс МЧС ДНР компания «БИОЭН», присоединившись к акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы узнали, что в Донецке, Мариуполе и ряде других населенных пунктов крайне тяжелая ситуация с отсутствием питьевой воды, и решили оказать посильную помощь. Надеюсь, что наша помощь хоть немного облегчит тяготы стойких и мужественных жителей Донбасса!» — рассказал управляющий партнер компании «БИОЭН» Олег Максимов.

Помимо этого, компания отправила в Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.

Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе сообщила, что сейчас жители Донбасса остро нуждаются в воде, продуктах, товарах первой необходимости, лекарствах.

«Цистерну для воды нам удалось отправить благодаря быстрому и чуткому реагированию представителей бизнеса. Сначала гуманитарную помощь мы собирали в школах, волонтерских пунктах, теперь к нам присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет, масштабируется, а значит, и возможностей для помощи тоже становится больше», — сказала она.

Ситуация с водоснабжением в Донецке критическая из-за того, что украинские военные повредили ключевые коммуникации. И сейчас обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.

Очень сложная обстановка и в населенных пунктах вблизи Донецка. По словам начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения ГБУ «Республиканский спасательный центр» МЧС ДНР Ивана Гецевича, питьевой воды у людей просто нет.

Специалист отметил, что такой цистерны в автопарке МЧС республики не было. Машина представляет сидельный тягач КамАЗ, к нему крепится цистерна. В ней четыре отсека, есть трубопровод. Раз в пять дней цистерна будет проходить дезинфекцию.

«Она предназначена для транспортировки питьевых жидкостей. В данном случае при сложившейся ситуации в Донецке у нас питьевой воды как таковой нет. Цистерна будет доставлять воду в жилые кварталы Донецка. Это очень сильно поможет. Вы же сами понимаете, что вода — это жизнь. И люди будут обеспечены ей», — сказал Гецевич.

Он объяснил, что такой способ доставки воды удобнее, чем в случае с бутилированной водой. Потому что, во-первых, в бутылках воду все равно получается доставить в меньшем объеме. А во-вторых, это лишний пластик.

«При таком механизме это удобнее. Машина подъехала, люди получили воду, забрали ее, оборот будет больше, быстрее и не будет проблем с утилизацией тары», — сказал специалист.

Он отметил, что в будущем, если это будет необходимо, цистерна будет выезжать и в другие города.

Как только позволит обстановка, аварийные бригады приступят к ремонту узлов водоснабжения, но пока окрестности Донецка продолжают обстреливать ВСУ, сделать это невозможно. В этот период местным жителям будут доставлять воду с помощью цистерны «Доброе дело».