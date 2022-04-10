Раньше резала укроп, а теперь горло серпом. Украинка в нацистском ролике пообещала русским смерти

Актриса из Львова Андрианна Курилец снялась в украинском пропагандистском ролике, в котором пообещала русским смерти и перерезала серпом горло мужика в тельняшке. Интересный факт, что эта актриса раньше снималась в сериале, где резала укроп. Об этом написал Telegram-канал «Медиакиллер».

Украинские фашисты распространили ролик, в котором девушка с разбитой губой и венком на голове выказывает ненависть к русским, называя их «свиньями». Текст произносит на мове, но с «вшитыми» в кадр субтитрами на английском.

«Веками называли нас малоросами, топтали наш флаг, смеялись над нашим языком и создавали образ украинца с чубом, салом и галушками», — прыснула бандеровка.

Далее по тексту украинка проговаривает, что русские их убивали, морили голодом, бросали в сибирские лагеря и пытали, пока в «нации хлебородов» не проснулось «нечто страшное» — а именно, некий «древний украинский бог», который спал в недрах Днепра.

На этих словах нацистка перерезает серпом горло мужчины в тельняшке.

«Вы будете убиты все. Ваши трупы как худшая падаль будут лежать в полях, лесах и вдоль дорог, их будут есть собаки и дикие животные. Ваши матери будут ждать вас в Твери, Пскове и Рязани, но вы, ***** ******, никогда не вернетесь домой», — сказала девушка в ролике.

В конце она улыбается и говорит: «Добро пожаловать в ад».

Оказалось, что раньше Курилец писали сценарии, в которых она резала не людей, а укроп. В 2017 году актриса сыграла в сериале «Дежурный врач» простую девушку Наташу, которая в одной из серий второго сезона переживает, что ее любимый Саша полдня не отвечает на звонки. И режет укроп.