Эксклюзив 25 января 2023, 14:02 ВСУ оказались в стратегической ловушке союзных сил Военный эксперт Кнутов: продвижение ВС России к Артемовску создало угрозы ВСУ РИА «Новости»

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Слаженные действия союзных сил сорвали планы ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского округа Юрий Кнутов в интервью «360» отметил, что этому предшествовал ряд побед ВС России в других зонах спецоперации.

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Главная причина — успешное наступление российских войск в районе Артемовска и Соледара. Там союзные силы фактически прорвали оборону в районе так называемого Восточного вала.

Само продвижение ВС России и их маневры для окружения Артемовска с последующим его освобождением — все это ломает линию обороны ВСУ. Также у украинской армии появляются большие проблемы для группировок, расположенных в Славянске и Краматорске.

Все Донецкое направление находится под непрерывным давлением со стороны союзных сил. Это позволяет ВС России — пусть и не так быстро, как хотелось бы, — продвигаться вперед. Также успехи в этой зоне спецоперации создают немало угроз для сил противника. ВСУ ждут неприятности, если они решатся на наступление в направлении Мелитополя либо Бердянска.

В случае освобождения того же Угледара у союзных сил появится возможность нанести удар по противнику таким образом, чтобы нанести ему серьезное поражение. Тогда украинской армии придется снимать войска с Запорожского направления и отправлять их в сторону Донбасса для усиления группировки в этой зоне.