Спецоперация 24 января 2023, 12:24 Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении Пушилин назвал самое сложное направление для российских войск в ДНР РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении и пояснил, что в самом Угледаре идет позиционная борьба. Об этом он рассказа в эфире «Соловьев Live».

«На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба», — сказал он.

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Также он сообщил, что российские подразделения продвигаются и на Авдеевском направлении. При этом Пушилин отметил, что на данный момент это один из самых сложных направлений, но несмотря на трудности у российских солдат боевое настроение.

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Врио главы ДНР также заявил, что украинские войска практически остались без выхода к Артемовску. По словам Пушилина, армия России перерезала все дороги, кроме одной.

Ранее он назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя. Город освободили 21 апреля прошлого года. Сейчас мариупольцы возвращаются к мирной жизни. В городе действует трехлетний план его восстановления.