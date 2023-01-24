Спецоперация 24 января 2023, 18:16 ВСУ потеряли 200 бойцов при попытке контратаки под Угледаром — СМИ RT: ВСУ попытались пойти в контратаку под Угледаром и потеряли 200 бойцов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли 200 бойцов убитыми и ранеными, попытавшись пойти в контратаку под Угледаром. Об этом сообщил RT. По его данным, украинские боевики хотели помешать началу обжатия Угледара российской армией на севере, у населенного пункта Водяное, и на юге, возле Павловки и Пречистовки, 22 и 23 января.

После второй попытки провести разведку боем украинские военнослужащие — 23-й отдельный стрелковый батальон и три батальона 68-й егерской бригады при поддержке 3-й танковой бригады — отступили и перегруппировались, чтобы пополнить боекомплект и отремонтировать военную технику. Беспилотник ВС России «Орлан-30» нашел отступающие части в районе Золотой Нивы и Пречистовки. Российские военнослужащие ударили по противнику орудием «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика» и «Акация». Все обернулось большими потерями ВСУ.

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После этого в контрбатарейную борьбу включились украинские орудия М777 американского производства в селе Максимовка, в 20 километрах от Угледара. Однако контрбатарейный радиолокационный комплекс ВС России обнаружил позиции американских гаубиц. Последовал удар барражирующими боеприпасами «Ланцет».

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Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что у ВС России есть успехи на Угледарском направлении в районе Великой Новоселовки.