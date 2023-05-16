Спецоперация 16 мая 2023, 13:26 ВС России уничтожили около 135 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны РФ: ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 135 военных Пресс-служба Минобороны

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы „Мста-Б“, а также самоходная артиллерийская установка „Акация“», — передали в Минобороны России.

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Российские военные также пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы возле населенного пункта Урожайное. Группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника в нескольких районах населенных пунктов.

Российские войска также ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ, складам с боеприпасами и техникой, доставленными из западных стран. На Авдеевском направлении бойцы России взяли несколько укреплений ВСУ.

В Артемовск российская сторона перебросила подкрепление и продолжает продвигаться вперед. Ситуация в городе остается напряженной.