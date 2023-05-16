Спецоперация 16 мая 2023, 12:43 Российские войска поразили места хранения западного оружия и техники ВСУ МО: ВС РФ уничтожили склады с западным оружием и техникой ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам с боеприпасами и техникой, доставленными из западных стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар ВС РФ нанесли минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

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«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили Минобороны РФ.

Воздушную тревогу ночью объявляли на большей части Украины. Около 02:00 сирены зазвучали в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях, спустя полчаса сигналы об угрозе с воздуха включили в западных, южных, центральных и северных частях страны. Несколько взрывов прогремели в Черниговской области и в Киеве.

По данным «Военкоров Русской Весны», эта атака оказалась самой мощной за последние месяцы. Telegram-канал написал, что удалось поразить украинскую установку, которая может быть связана с системой ПВО.