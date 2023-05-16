Спецоперация 16 мая 2023, 09:59 ВС РФ перебросили подкрепление в Артемовск и продолжают продвигаться — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске подкрепления в Артемовск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские силы продолжают продвигаться вперед. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По словам чиновника, в район боевых действий направили дополнительные силы. Он отметил, что все меньше домов остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пушилин подчеркнул, что российские силы «идут вперед, несмотря на все сложности».

Реклама

Пушилин также сообщил об улучшении позиций и взятии российскими военными укреплений противника на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, в «шаговой доступности» — Авдеевский коксохимический завод. Он также отметил стабильно напряженную обстановку на Угледарском направлении.

Бойцы ЧВК «Вагнер» 15 мая продвинулись на 220 метров в Артемовске. По словам основателя группы Евгения Пригожина, украинские войска контролируют 1,59 квадратного километра территории города. Вагнеровцы взяли под контроль еще 36 домов, 12 многоэтажек занимают ВСУ.