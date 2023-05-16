Важное 16 мая 2023, 09:20 Пушилин заявил о взятии на Авдеевском направлении нескольких укреплений ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: российские силы взяли на Авдеевском направлении укрепления ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы взяли несколько укреплений украинских военных на Авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже», — сказал Пушилин.

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Врио главы ДНР добавил, что Авдеевский коксохимический завод уже видно на позициях «в шаговой доступности». При этом он назвал ситуацию на Угледарском направлении стабильно напряженной.

Также, по его словам, непростая ситуация остается и в Артемовске. Несмотря на это, российские бойцы продолжают продвижение, туда перебросили подкрепление. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» за последние сутки продвинулись на 220 метров в городе. Он отметил, что всего контроль удалось взять над территорией площадью в 105 тысяч «квадратов».