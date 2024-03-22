Спецоперация 22 марта 2024, 13:04 Удар ВС России поразил аэродром, где ВСУ готовились принять F-16 Подпольщик Лебедев: ВС России поразили аэродром ВСУ в Хмельницкой области Unsplash

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Вооруженные силы России поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовились принять американские самолеты F-16. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Всего в Хмельницком зафиксировали два прилета.

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«Известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов», — отметил подпольщик.

В ночь на 22 марта военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному обстрелу. Ракеты попали по заводу «Мотор Сич», где собирают БПЛА, а также по военному предприятию в Харькове.

После полуночи на территории Украины объявили воздушную тревогу. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения, после этого начались стабилизационные отключения света. По данным «Укрэнерго», атака была одной из самых мощных за все время.