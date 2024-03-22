22 марта 2024, 13:12
Российские войска атаковали завод по сборке БПЛА в Днепропетровске
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу, где собирают дроны для ВСУ
Предприятие украинского военно-промышленного комплекса — завод «Южмаш» в Днепропетровске по производству дронов для ВСУ — попало под удар со стороны ВС России. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В Днепропетровске зафиксировали четыре попадания, в Днепродзержинске — еще одно.
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«В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны „Южного машиностроительного завода имени Макарова“», — отметил Лебедев.
Предприятие занимается производством ракетно-космической техники. До 2014 года завод выпускал ракеты-носители «Зенит», сейчас там производят технику и оборудование для Вооруженных сил Украины.
Лебедев также сообщил, что ВС России поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Там украинские войска собирались принять самолеты F-16.
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