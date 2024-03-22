Важное 22 марта 2024, 14:28 Массированный удар ВС России нарушил работу оборонных предприятий Украины МО: российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, арсеналам, железнодорожным узлам и местам дислокации формирований ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС России использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА.

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«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Российские бойцы также уничтожили иностранную военную технику и средства поражения, переданные Украине странами НАТО. Всех целей массированного удара удалось достичь.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Там украинские боевики готовились принять самолеты F-16.