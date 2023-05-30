Важное 30 мая 2023, 13:23 ВС России поразили ЗРК Patriot в Киеве — Шойгу Глава Минобороны Шойгу заявил о поражении ЗРК Patriot в Киеве в последние дни РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, поразить цель удалось на днях, сообщил ТАСС.

Во время тематического селекторного совещания в Минобороны Шойгу рассказал, что российские военные отслеживают поставки западного оружия на Украину. При уточнении позиций по ним наносят удары.

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«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — отметил глава оборонного ведомства.

Утром 30 мая несколько беспилотников врезались в жилые дома в Москве, еще несколько дронов сбили в Подмосковье. В Минобороны России сообщили, что попытку террористической атаки предприняли украинские власти, отправив восемь БПЛА. Депутат Госдумы Андрей Картаполов назвал случившееся актом устрашения мирного населения. Парламентарий призвал не допустить паники в обществе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, жителям Москвы и области ничто не угрожает.