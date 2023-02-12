12 февраля 2023, 10:55
ВС России освободили поселок Красная Гора под Артемовском
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил об освобождении поселка Красная Гора под Артемовском
«Группа Вагнера» освободила поселок Красная Гора под Артемовском. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.
Также он, сославшись на украинские СМИ, сообщил, что из всего гарнизона ВСУ удалось вывести лишь 30 солдат — погибли сотни бойцов.
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«На данный момент идет штурм Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) по всем направлениям», — добавил Пригожин.
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Ранее бывший командир полка «Азов»* Максим Жорин назвал бои под Артемовском «очень тяжелыми» и признался, что самые боеспособные подразделения украинской армии теряют там своих лучших солдат. При этом глава «Группы Вагнера» указал на то, что ВСУ присылают на Артемовское направление все новые и новые подразделения.
Генерал британской армии Руперт Джонс предположил, что ВСУ скоро утратят контроль над Харьковом и Запорожьем, а также потерпят крупные поражения в Артемовске и покинут его.
* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.
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