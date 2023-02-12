Важное 12 февраля 2023, 10:55 ВС России освободили поселок Красная Гора под Артемовском Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил об освобождении поселка Красная Гора под Артемовском РИА «Новости»

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«Группа Вагнера» освободила поселок Красная Гора под Артемовском. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Также он, сославшись на украинские СМИ, сообщил, что из всего гарнизона ВСУ удалось вывести лишь 30 солдат — погибли сотни бойцов.

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«На данный момент идет штурм Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) по всем направлениям», — добавил Пригожин.

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Ранее бывший командир полка «Азов»* Максим Жорин назвал бои под Артемовском «очень тяжелыми» и признался, что самые боеспособные подразделения украинской армии теряют там своих лучших солдат. При этом глава «Группы Вагнера» указал на то, что ВСУ присылают на Артемовское направление все новые и новые подразделения.

Генерал британской армии Руперт Джонс предположил, что ВСУ скоро утратят контроль над Харьковом и Запорожьем, а также потерпят крупные поражения в Артемовске и покинут его.

* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.