10 февраля 2023, 21:22
Пригожин обозначил предполагаемые сроки окончания СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: освобождение Донбасса может занять полтора-два года
Освобождение Донецкой и Луганской народных республик может занять еще полтора-два года. Такое мнение высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Семену Пегову. Полная версия опубликована на Дзен-канале WarGonzo.
«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», — ответил Пригожин ан вопрос Пегова о предположительных сроках окончания боевых действий в зоне СВО.
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Пригожин прокомментировал ситуацию на Артемовском направлении. Он отметил, что ВСУ посылают туда все новые подразделения.
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Группе «Вагнер» удалось закрепиться в северной части Артемовска и перерезать три из четырех путей снабжения ВСУ. Власти ДНР заявили о контроле над всеми четырьмя основными дорогами к Артемовску. Освобождение Красной горы свидетельствует, что «фактически с этих возвышенностей» российские силы обстреливают все направления. Снабжение ВСУ может осуществляться только по грунтовым дорогам и вдоль лесополосы.
Донбасс
Евгений Пригожин
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