Спецоперация 12 февраля 2023, 01:12 Экс-командир «Азова» заявил о гибели лучших украинских бойцов под Артемовском «РВ»: экс-командир «Азова» Жорин заявил, что ВСУ теряют элитных бойцов под Артемовском РИА «Новости»

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Ситуация под Артемовском для Украины становится все сложнее. ВСУ теряют там своих лучших. Об этом завил бывший командир полка «Азов»* Максим Жорин. Его процитировал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Он заявил, что российские военные сосредоточили свои силы именно на этом направлении.

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«Очень тяжелые бои уходят за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — подчеркнул Жорин.

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По его словам, никакие танки и авиация не смогут восполнить Украине потерю таких солдат, имея ввиду обещания западных партнеров о передаче военной техники.

Ранее сообщалось, что группе «Вагнер» удалось закрепиться в северной части Артемовска и перерезать три из четырех путей снабжения украинских подразделений. У ВСУ осталась единственная дорога, по которой она может получать припасы — это трасса Артемовск — Часов Яр.

По мнению политолога Евгения Михайлова, Украине уже даже не приходится думать о каких-либо наступлениях. Перед солдатами ВСУ сегодня ставится одна главная задача — удержать Артемовск.

* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.