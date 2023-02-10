Мир 10 февраля 2023, 18:32 ВСУ предрекли потерю Харькова, Артемовска и Запорожья Британский генерал Джонс: ВСУ скоро могут потерять Харьков, Артемовск и Запорожье freepik

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Вооруженные силы Украины в скором времени могут лишиться нескольких крупных городов в ходе специальной военной операции. Такое мнение выразил генерал британской армии Руперт Джонс, сообщил Express.

«В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем», — высказался офицер.

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Он считает, что украинская армия может потерять контроль над Харьковом и Запорожьем. Также генерал предрек ВСУ уход из Артемовска после крупных поражений в населенном пункте. Джонс признался, что не может точно сказать, где пройдут важнейшие битвы, так как планы сражений находятся в строжайшем секрете. Новый этап спецоперации он окрестил «игрой в шахматы».

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Врио главы Донецкой народной Республики Денис Пушилин уже заявил, что группа «Вагнер» закрепилась в северной части Артемовска. Бойцы подразделения перекрыли три из четырех путей снабжения украинской армии. По словам Пушилина, также российские военные уверенно расположились в южной части Угледара в ДНР. ВСУ пытаются стянуть туда все свои резервы, чем осложняют освобождение города.