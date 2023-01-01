Спецоперация 01 января 2023, 12:41 ВС России поразили базу элитного спецназа ВСУ в Хмельницком «Русская весна»: ВСУ лишились базы элитного спецназа в Хмельницком РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили воинскую часть элитного украинского спецназа в Хмельницком. Об этом сообщил «Военкор Русской весны».

«Воинская часть элитного украинского спецназа поражена ракетой во время массированного удара. Восьмой полк ССО из Хмельницкого считается лучшим подразделением спецназа Украины», — говорится в сообщении.

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Ранее о попадании в военный объект в Хмельницком сообщил глава городской военной администрации Сергей Гамалий. По его информации, ВС России попали в АЗС и повредили технику.

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Между тем во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. О взрывах в Киеве объявили глава областной военной администрации Алексей Кулеба и мэр столицы Виталий Кличко.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ, который вступил в силу 1 января 2023 года. Согласно постановлению, численность военнослужащих устанавливается в размере 1 150 628 человек и 889 130 человек штатной единицы.