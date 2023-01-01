Спецоперация 01 января 2023, 02:49 Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили во всех регионах страны РИА «Новости»

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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные «Карты воздушных тревог» Минцифры страны.

Вся страна на интерактивной карте подсвечена красным цветом.

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Власти Киева также сообщили о взрывах. Глава столичной госадминистрации Алексей Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

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«Киевщина. Работает ПВО», — написал Кулеба.

Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что «в столице слышны взрывы».

«Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы», — уточнил он.

Ранее Кличко сообщил, что около 30% киевлян остаются без света из-за аварийных отключений после массированной атаки 31 декабря. Кроме этого, частично не работает столичное метро. Специалисты проверяют пути на наличие обломков ракет.