01 января 2023, 02:49
Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине
Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили во всех регионах страны
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные «Карты воздушных тревог» Минцифры страны.
Вся страна на интерактивной карте подсвечена красным цветом.
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Власти Киева также сообщили о взрывах. Глава столичной госадминистрации Алексей Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в городе сработала система противовоздушной обороны.
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«Киевщина. Работает ПВО», — написал Кулеба.
Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что «в столице слышны взрывы».
«Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы», — уточнил он.
Ранее Кличко сообщил, что около 30% киевлян остаются без света из-за аварийных отключений после массированной атаки 31 декабря. Кроме этого, частично не работает столичное метро. Специалисты проверяют пути на наличие обломков ракет.
Киев
Украина
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