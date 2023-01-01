Армия 01 января 2023, 01:28 Вступил в силу указ Путина об увеличении численности Вооруженных сил России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ, он вступил в силу 1 января 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно постановлению, штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их числе — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

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Для исполнения указа президента из бюджета страны выделены ассигнования. На итоговом заседании Минобороны министр Сергей Шойгу заявил, что общую численность военнослужащих необходимо довести до 1,5 миллиона человек, при этом контрактников должно быть не менее 395 тысяч человек.

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