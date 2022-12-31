Спецоперация 31 декабря 2022, 22:23 Ракетный удар повредил военный объект в украинском Хмельницком Власти украинского Хмельницкого: ракетным ударом поврежден военный объект РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ракетной атакой поврежден военный объект, расположенный в украинском Хмельницком. Об этом в Telegram-канале рассказал глава городской военной администрации Сергей Гамалий.

«Хмельнитчина! Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника. Также есть попадание в АЗС», — заявил Гамалий.

Реклама

Глава администрации отметил, что повреждений критической инфраструктуры нет. В настоящий момент идут восстановительные работы.

Реклама

Ночью 30 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Сработала система ПВО, беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Сирены звучали в Кировоградской, Черкасской, Киевской областях и самой столице. Особый режим действовал около трех часов.

С начала российской спецоперации с Украины пытались бежать около 12 тысяч мужчин призывного возраста. Погранслужба сообщила, что 15 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу.