Мир 08 января 2024, 04:12 Российская армия выдавит ВСУ на запад в ответ на теракты Украины Меркурис: Россия продолжит военную операцию и выдавит ВСУ дальше на запад РИА «Новости»

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Российские войска начнут выдавливать ВСУ в западном направлении в ответ на террористические атаки Украины. Об этом заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

«Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно: продолжит свою военную операцию и выдавит противника все дальше и дальше на запад», — заявил он.

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По мнению эксперта, действия Украины лишь подтверждают, что специальную военную операцию необходимо довести до конца. Меркурис выразил убежденность, что Россия выйдет из этого конфликта не только сильнее в военном плане, но и сможет укрепить свои позиции на мировой арене.

Ранее начальник отдела РЭБ и кибервойны Генерального штаба Украины полковник Иван Павленко назвал угрозой рост производства российских беспилотников.

До этого немецкий журнал Focus сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для противовоздушной обороны, которые им необходимы для сбивания ракет и дронов.

Кроме того, немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади отметил качество работы российских систем радиоэлектронной борьбы наземного базирования. Он считает, что они сыграли большую роль в срыве летнего контрнаступления ВСУ российскими войсками.