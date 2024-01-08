Мир 08 января 2024, 01:57 Зеленского предупредили, что боеприпасы ВСУ закончатся через месяц Французский полковник де Йонг заявил, что боеприпасы ВСУ закончатся через месяц РИА «Новости»

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ВСУ исчерпают свои отстатки боеприпасов к февралю, заявил французский полковник в отставке Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde. По его словам, украинская армия не сможет продержаться до конца зимы без посторонней помощи.

Де Йонг заявил, что нынешние запасы вооружений не позволяют ВСУ реализовывать свои планы. Полковник отметил, что на этом этапе конфликта стороны активно используют стратегические удары, однако возможности Украины на этом направлении ограничены.

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Де Йонг подчеркнул, что нехватка боеприпасов свидетельствует о военном истощении Украины, к которому добавляется моральное. По словам эксперта, в будущем страну ждет все большая зависимость от пакетов помощи из Штатов.

Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для систем ПВО. Их производство невозможно на Украине, а союзники снабжают армию слишком медленными темпами. По информации британского издания The Telegraph, украинским подразделениям приходится игнорировать некоторые воздушные цели, чтобы не тратить ракеты.