Спецоперация 13 марта 2024, 04:29 ВС РФ взяли в плен раненых бойцов ВСУ в поселке Невельском Кимаковский: ВС РФ взяли в плен раненых солдат, брошенных ВСУ в Невельском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командование ВСУ бросило солдат, раненных в боях в поселке Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Их взяли в плен российские военные, сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали», — заявил он.

Реклама

До этого Кимаковский рассказал, что украинские боевики сбежали, бросив в поселке большое количество оружия. В числе интересных находок он назвал гранатометы западного производства.

До этого российское Минобороны сообщило, что поселок Невельское освободили силами подразделений «Южной» группировки войск. Также российские войска улучшили свои позиции в районах населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР).

Ранее Кимаковский сообщил, что украинские боевики заранее спрятали от ударов российских войск бронетехнику западного производства, перегнав ее в населенный пункт Покровск.