13 марта 2024, 03:45
«Интересные находки». Что обнаружили российские солдаты после бегства ВСУ из Невельского
Советник главы ДНР Кимаковский: при бегстве из Невельского ВСУ бросили оружие
Украинские войска фактически сбежали из Невельского, оставив в населенном пункте большое количество оружия. Об этом рассказал РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, российские силы зашли поселок «на плечах» противника, и выбить их оттуда Вооруженные силы Украины уже не смогли.
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«Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок — это гранатометы западного производства», — рассказал советник главы ДНР.
Кимаковский предположил, что это оружие принадлежало 47-й бригаде ВСУ.
Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Невельского в Донецкой Народной Республике во вторник, 12 марта. По сообщению оборонного ведомства, в город вошли подразделения «Южной» группировки войск.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
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