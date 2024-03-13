Мир 13 марта 2024, 04:13 ВСУ заранее оттянули тяжелую бронетехнику из-под Невельского Советник Пушилина: ВСУ спрятали западную бронетехнику от ВС РФ в Покровске РИА «Новости»

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Украинские боевики отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного ВС РФ Невельского. Об этом сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, в районе Невельского российские бойцы не подбили большого количества вражеской техники иностранного образца, так как ВСУ заблаговременно оттянули ее в сторону Красноармейска (украинское название Покровск).

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Кимаковский пояснил, что украинские боевики это сделали после того, как у них подбили четвертый танк Abrams.

«Сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте», — заявил советник.

После взятия Невельского российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Как сообщили в российском Минобороны, украинская армия потеряла здесь два танка и до 350 бойцов.

Ранее обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу заявил, что уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе Покровска серьезно ударило по противовоздушной обороне ВСУ.