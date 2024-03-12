12 марта 2024, 14:10
Российские военные освободили поселок Невельское в ДНР
Минобороны: ВС России освободили поселок Невельское в ДНР
Поселок Невельское Ясиноватовского района ДНР перешел под контроль российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли боле выгодные позиции на Донецком направлении.
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В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
В результате боев противник потерял до 350 человек, а также два танка, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика». До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились до 300 человек на Донецком направлении.
Накануне американская разведка признала, что российское военнослужащие получили стратегическое преимущество на Украине.
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