Важное 12 марта 2024, 14:10 Российские военные освободили поселок Невельское в ДНР Минобороны: ВС России освободили поселок Невельское в ДНР РИА «Новости»

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Поселок Невельское Ясиноватовского района ДНР перешел под контроль российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли боле выгодные позиции на Донецком направлении.

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В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

В результате боев противник потерял до 350 человек, а также два танка, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика». До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились до 300 человек на Донецком направлении.

Накануне американская разведка признала, что российское военнослужащие получили стратегическое преимущество на Украине.