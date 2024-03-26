Спецоперация 26 марта 2024, 00:27 ВС РФ поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации СБУ в Одессе Рогов: ВС РФ поразили в Одессе склад боеприпасов и место дислокации СБУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

«От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией», — рассказал Рогов.

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Другой удар, по словам общественника, Вооруженные силы России нанесли по ведомственному санаторию СБУ, в котором дислоцировался личный состав службы.

Серия мощных взрывов прозвучала в Одесской области вечером в пятницу, 22 марта. Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура. Несколько районов Одессы остались без электричества, местные власти решили приостановить работу городского электротранспорта.