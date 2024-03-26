26 марта 2024, 00:27
ВС РФ поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации СБУ в Одессе
Рогов: ВС РФ поразили в Одессе склад боеприпасов и место дислокации СБУ
Вооруженные силы России поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».
«От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией», — рассказал Рогов.
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Другой удар, по словам общественника, Вооруженные силы России нанесли по ведомственному санаторию СБУ, в котором дислоцировался личный состав службы.
Серия мощных взрывов прозвучала в Одесской области вечером в пятницу, 22 марта. Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура. Несколько районов Одессы остались без электричества, местные власти решили приостановить работу городского электротранспорта.
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