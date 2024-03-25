Мир 25 марта 2024, 08:29 Работу городского транспорта в Одессе приостановили Власти Одессы приостановили работу городского транспорта РИА «Новости»

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Власти Одессы в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры решили приостановить работу городского электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Сегодня городской транспорт не работает», — заявили в пресс-службе городского совета.

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В ночь на понедельник, 25 марта, председатель военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о масштабном повреждении энергетической инфраструктуры в Одессе. По его словам, снабжение электричеством прекратилось в ряде районов города.

Днем ранее сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что в столице прозвучали несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.

Пользователи социальных сетей также сообщали о сильных взрывах на территории Волынской и Львовской областей в западной части страны.