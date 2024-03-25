Мир 25 марта 2024, 02:39 Энергетическая инфраструктура Одессы пострадала от взрыва Глава Одессы Кипер: от взрыва пострадала энергетическая инфраструктура РИА «Новости»

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В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации чиновника, в некоторых районах города нет электричества.

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Ранее украинские паблики сообщали о взрывах в Одессе, в области объявили воздушную тревогу. Сирена гудела также в Николаевской области Украины.

Рано утром 24 марта серия взрывов прогремела в Киеве, по всей Украине звучала воздушная тревога. Также взрывы были слышны во Львове и в Волынской области. Жителей попросили не покидать укрытий.