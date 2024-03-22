22 марта 2024, 19:34
Взрывы прогремели в Одесской области
Мэр Труханов сообщил о взрывах в Одессе
Вечером 22 марта в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Громкие звуки слышали жители Одессы и Южного. Подробности пока неизвестны.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей спрятаться в укрытия.
«Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!» — написал он в своем Telegram-канале
Ранее Одесса осталась без света из-за повреждения объектов энергетики. Ночью произошла массированная атака на объекты Одесской, Днепропетровской и контролируемой украинскими властями части ДНР объекты инфраструктуры.
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Взрывы
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