Спецоперация 22 марта 2024, 19:34 Взрывы прогремели в Одесской области Мэр Труханов сообщил о взрывах в Одессе Pxhere

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Вечером 22 марта в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Громкие звуки слышали жители Одессы и Южного. Подробности пока неизвестны.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей спрятаться в укрытия.

«Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!» — написал он в своем Telegram-канале

Ранее Одесса осталась без света из-за повреждения объектов энергетики. Ночью произошла массированная атака на объекты Одесской, Днепропетровской и контролируемой украинскими властями части ДНР объекты инфраструктуры.