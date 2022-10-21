Воздушную тревогу вновь объявили по областям Украины | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 15:40 Воздушную тревогу вновь объявили по областям Украины СМИ: почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу freepik

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировградской областях Украины, в Киеве и Львове. Об этом сообщило РИА «Новости».

Руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович и глава Николаевской области Виталий Ким заявили о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах.

Реклама

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — сообщило также украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Реклама

В Киеве тоже объявлена тревога, в Киевской области местные издания сообщают о взрывах.

Этим утром уже объявляли воздушную тревогу в Киеве, в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. И также уже сообщалось о мощном взрыве в Николаеве.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадали только социальные гражданские объекты.