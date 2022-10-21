Воздушную тревогу вновь объявили по областям Украины | 360°

21 октября 2022, 15:40
Воздушную тревогу вновь объявили по областям Украины
СМИ: почти по всей Украине снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировградской областях Украины, в Киеве и Львове. Об этом сообщило РИА «Новости».
Руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович и глава Николаевской области Виталий Ким заявили о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах.
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«Сообщают о взрывах в Николаеве», — сообщило также украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
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В Киеве тоже объявлена тревога, в Киевской области местные издания сообщают о взрывах.
Этим утром уже объявляли воздушную тревогу в Киеве, в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. И также уже сообщалось о мощном взрыве в Николаеве.
До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадали только социальные гражданские объекты.
Киев
Украина
Николаев
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