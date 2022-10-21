Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Важное 21 октября 2022, 07:55 Воздушную тревогу объявили в Киеве Воздушную тревогу объявили в Киеве утром 21 октября Unsplash

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В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу. Информация об этом появилась в Telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — гласит сообщение.

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Аналогичные данные появились в каналах администраций Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской областей.

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Минобороны России ежедневно сообщает о продолжении ударов по украинским объектам военного управления и энергетики. Намеченные цели неизменно достигаются. По оценкам специалистов, повреждено примерно 40% энергетических объектов Украины.

Накануне на всей территории страны ограничили подачу электроснабжения. Веерные отключения электричества начались в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В «Укрэнерго» заявили, что это вынужденные ограничения, которые не свидетельствуют о разрушении энергетической системы, а направлены на сохранение стабильности ее работы.