Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

21 октября 2022, 07:55
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушную тревогу объявили в Киеве утром 21 октября
В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу. Информация об этом появилась в Telegram-канале городской администрации.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — гласит сообщение.
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Аналогичные данные появились в каналах администраций Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской областей.
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Минобороны России ежедневно сообщает о продолжении ударов по украинским объектам военного управления и энергетики. Намеченные цели неизменно достигаются. По оценкам специалистов, повреждено примерно 40% энергетических объектов Украины.
Накануне на всей территории страны ограничили подачу электроснабжения. Веерные отключения электричества начались в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В «Укрэнерго» заявили, что это вынужденные ограничения, которые не свидетельствуют о разрушении энергетической системы, а направлены на сохранение стабильности ее работы.
Украина
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