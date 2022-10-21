ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 15:20 ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром Telegram-канал Вячеслав Гладков

Читать 360tv в

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он.

Реклама

По словам губернатора, основную часть жителей села вывезли еще вчера. Кто-то разместился у родственников, другие — во временном пункте размещения.

Реклама

Сейчас глава округа Владимир Жданов и глава поселения Галина Руденко с оперативными службами обходят дома, уговаривая временно переместиться оставшихся жителей.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался украинский дрон. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин ранее ввел на территории Белгородской области средний уровень реагирования. Особое положение объявлено на границах с Украиной.