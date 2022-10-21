ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области | 360°

21 октября 2022, 15:20
ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», — написал он.
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По словам губернатора, основную часть жителей села вывезли еще вчера. Кто-то разместился у родственников, другие — во временном пункте размещения.
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Сейчас глава округа Владимир Жданов и глава поселения Галина Руденко с оперативными службами обходят дома, уговаривая временно переместиться оставшихся жителей.
До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвался украинский дрон. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Президент России Владимир Путин ранее ввел на территории Белгородской области средний уровень реагирования. Особое положение объявлено на границах с Украиной.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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