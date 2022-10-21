Важное 21 октября 2022, 12:37 Мощный взрыв произошел в Николаеве — СМИ Klymenko Time: в Николаеве прогремел мощный взрыв

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В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв. Об этом написало издание Klymenko Time.

«Сообщают о сильном взрыве в Николаеве», — информировали в Telegram-канале этого СМИ.

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Канал «Новости Николаева» подтвердил, что «в городе был слышен сильный взрыв», и попросил жителей не паниковать и проследовать в укрытия.

По данным канала администрации Николаевской области, в 12:07 по всему региону объявили воздушную тревогу. В местных изданиях уточнили, что была вероятность пуска ракет, причем тревогу объявили только в этом регионе. Однако в 12:25 оказалось «тихо», и уже в 12:30 ее отменили.

Ранним утром 21 октября воздушную тревогу уже объявляли и в Киеве, и в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.

Министерство обороны России ежедневно сообщает об успешных поражениях всех намеченных целей на Украине. Уничтожаются объекты военного управления и энергетической инфраструктуры.