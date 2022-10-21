21 октября 2022, 12:37
Мощный взрыв произошел в Николаеве — СМИ
Klymenko Time: в Николаеве прогремел мощный взрыв
В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв. Об этом написало издание Klymenko Time.
«Сообщают о сильном взрыве в Николаеве», — информировали в Telegram-канале этого СМИ.
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Подробностей нет.
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Канал «Новости Николаева» подтвердил, что «в городе был слышен сильный взрыв», и попросил жителей не паниковать и проследовать в укрытия.
По данным канала администрации Николаевской области, в 12:07 по всему региону объявили воздушную тревогу. В местных изданиях уточнили, что была вероятность пуска ракет, причем тревогу объявили только в этом регионе. Однако в 12:25 оказалось «тихо», и уже в 12:30 ее отменили.
Ранним утром 21 октября воздушную тревогу уже объявляли и в Киеве, и в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.
Министерство обороны России ежедневно сообщает об успешных поражениях всех намеченных целей на Украине. Уничтожаются объекты военного управления и энергетической инфраструктуры.
Украина
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