Спецоперация 23 июля 2023, 01:15 Военкоры сообщили о взрывах в Одессе «РВ»: в Одессе прогремели мощные взрывы РИА «Новости»

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Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ресурсы противника сообщают о пусках ракет береговых комплексов „Бал“ из Крыма и с бомбардировщиков Ту-22», — отметили в сообщении.

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По данным украинского агентства УНИАН, в Одессе прозвучали взрывы. Около семи прилетов зафиксировали недалеко от Радужного и в районе порта, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Недалеко находятся учебный центр „Чабанка“ 28-й ОМБр в Гвардейском и Региональный Криворожский центр РЭР „Юг“ ВСУ в Красноселке», — отметили авторы.

Воздушная тревога также звучит в Николаевской и Одесской областях, и в контролируемых киевским режимом районах Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Кропивницком, который расположен в центральной части Украины. Других подробностей местные власти не приводили.

Российские военные нанесли удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту, он произошел рано утром 17 июля. Жертвой атаки со стороны ВСУ стала семейная пара.