23 июля 2023, 01:15
Военкоры сообщили о взрывах в Одессе
«РВ»: в Одессе прогремели мощные взрывы
Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Ресурсы противника сообщают о пусках ракет береговых комплексов „Бал“ из Крыма и с бомбардировщиков Ту-22», — отметили в сообщении.
Реклама
По данным украинского агентства УНИАН, в Одессе прозвучали взрывы. Около семи прилетов зафиксировали недалеко от Радужного и в районе порта, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
«Недалеко находятся учебный центр „Чабанка“ 28-й ОМБр в Гвардейском и Региональный Криворожский центр РЭР „Юг“ ВСУ в Красноселке», — отметили авторы.
Воздушная тревога также звучит в Николаевской и Одесской областях, и в контролируемых киевским режимом районах Херсонской области.
Ранее сообщалось о взрывах в Кропивницком, который расположен в центральной части Украины. Других подробностей местные власти не приводили.
Российские военные нанесли удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту, он произошел рано утром 17 июля. Жертвой атаки со стороны ВСУ стала семейная пара.
Одесса
Украина
Реклама
Реклама