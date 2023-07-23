Спецоперация 23 июля 2023, 04:21 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Воздушная тревога повторно объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

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Сигнал воздушной тревоги второй раз за ночь объявили в Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения страны.

Сигнал тревоги также звучит в Днепропетровской и Кировоградской областях страны. Также сирены включены на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

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В ночь на 23 июля воздушная тревога уже звучала в Николаевской и Одесской областях. Тогда же поступали и сообщения о взрывах в Одессе. В частности, авторы Telegram-канала «Военная хроника» отмечали, что недалеко от Радужного и в районе порта зафиксировано около семи прилетов.

Как отмечалось в том районе находятся учебный центр «Чабанка» 28-й ОМБр в Гвардейском и Региональный Криворожский центр РЭР «Юг» ВСУ в Красноселке.

Также о взрывах сообщали и военкоры. По их данным, ресурсы противника заявляли о «пусках ракет береговых комплексов „Бал“ из Крыма и с бомбардировщиков Ту-22».