23 июля 2023, 04:21
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога повторно объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины
Сигнал воздушной тревоги второй раз за ночь объявили в Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения страны.
Сигнал тревоги также звучит в Днепропетровской и Кировоградской областях страны. Также сирены включены на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.
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В ночь на 23 июля воздушная тревога уже звучала в Николаевской и Одесской областях. Тогда же поступали и сообщения о взрывах в Одессе. В частности, авторы Telegram-канала «Военная хроника» отмечали, что недалеко от Радужного и в районе порта зафиксировано около семи прилетов.
Как отмечалось в том районе находятся учебный центр «Чабанка» 28-й ОМБр в Гвардейском и Региональный Криворожский центр РЭР «Юг» ВСУ в Красноселке.
Также о взрывах сообщали и военкоры. По их данным, ресурсы противника заявляли о «пусках ракет береговых комплексов „Бал“ из Крыма и с бомбардировщиков Ту-22».
Специальная военная операция РФ на Украине
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