Спецоперация 23 июля 2023, 07:50 Украина рискует потерять Одессу из-за провальной тактики ВСУ Полковник ВС США в отставке Дэвис: новая тактика ВСУ потерпела крах РИА «Новости»

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ВСУ заменили тактику боя с «истощения» противника на использование маленьких пехотных групп. Такие маневры могут привести к падению ключевых украинских городов, в том числе Одессы. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

Бывший военный подчеркнул, что ВСУ применяют такую тактику, пытаясь вклиниться в оборону ВС РФ. Но этот подход изначально оказался проигрышным, так как российские подразделения хорошо контролируют небо своими БПЛА.

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«Каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — объяснил Дэвис.

ВСУ не смогут достичь ни одной цели из-за нехватки живой силы и инфраструктуры. Поэтому начало переговоров станет самым адекватным решением для Украины. Иначе страна потеряет Харьков и Одессу.

«Чем дольше Украина будет медлить этим решением, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы», — заключил бывший военный.

Полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что единственным вариантом контрнаступления для ВСУ стали лобовые атаки. Ведь истребители F-16, поставленные Украине, не смогут конкурировать с авиацией России.